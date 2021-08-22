В мире коронавирусом заболели более 212 млн человек

КИЕВ. 22 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 заболело уже почти 212,2 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 212,147,418 человека, из них выздоровели 189,776,031 человек. Количество умерших возросло до 4,436,657.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (38,519,294), Индия (32,423,549), Бразилия (20,556,487), Россия (6,726,523), Франция (6,602,311), Великобритания (6,460,930), Турция (6,197,041) и Аргентина (5,130,852).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (644,840), Бразилии (574,243) и Индии (434,399).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 273 558 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 432 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.