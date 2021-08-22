22 августа: в Украине - День памяти погибших правоохранителей

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня, 22 августа, отмечается Всемирный день мозга, День экологического долга и Международный день поминовения людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений. В Украине сегодня - День памяти погибших правоохранителей, пишет УНН.

День памяти погибших правоохранителей — отмечается в Украине ежегодно 22 августа с 1996 года.

В этот день чествуют работников органов внутренних дел и Национальной полиции Украины, погибших выполняя служебный долг, самоотверженно, ценой собственной жизни охраняли безопасность соотечественников, боролись с преступностью, защищали территориальную целостность Украины.

Всемирный день мозга провозглашен в 2014 году Всемирной федерацией неврологии, основанной в 1957 году в Брюсселе. Мероприятия дня направленные на повышение осведомленности граждан о важности здоровья мозга, необходимость исследований заболеваний мозга и методов их лечения.

День экологического долга (день екоборгу) — день наступает тогда, когда количество использованных ресурсов превышает тот объем, который Земля способна восстановить в год. Этот день определяет научно-доследственная организация “Глобальная сеть экологического следа” (Global Footprint Network, GFN), которая предложила его в 1987 году.

Религиозный праздник

Сегодня верующие чтят память Апостола Матфея (Матфея). По преданию, Матфей был рожден в Вифлееме и под руководством Симеона учился Закона Божьего. Он был одним из 70-ти лучших учеников Иисуса и позже вместе с 12-ю апостолами стал свидетелем сошествия Святого Духа. Далее проповедовал в Иудее и Иерусалиме.

Матфей обладал чудодейственными способностями — помогал больным и изгонял бесов из людей. Много раз его жизни угрожала опасность, но он постоянно ее избегал. Неизвестно, каким образом умер Матфей. По одним сведениям, он был распят на кресте. Также есть информация о том, что его побили камнями.

В книге Деяния имя Матфея упоминается только один раз. О нем говорится, когда Петр предлагает апостолам выбрать ученика, который займет место Иуды, предавшего Иисуса и покончил жизнь самоубийством.

В воскресенье, 22 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Антон, Герман, Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Маркиян, Матвей, Алексей, Петр, Фотий, Юлиан, Яков.