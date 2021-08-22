В Британии больных COVID-19 будут тестировать на антитела

КИЕВ. 22 августа. УНН. Великобритания запускает программу тестирования антител для людей, которые имеют положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Новая правительственная программа имеет целью получить данные о защите антител для людей, перенесших инфицирования различными вариантами коронавируса.

Со вторника, 24 августа, все, кому исполнилось 18 лет в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии, смогут принять участие в программе при получении ПЦР-теста.

Если участник получил положительный тест на COVID-19, ему будет отправлено два анализа на антитела к уколам, которые они должны выполнить дома и отправить обратно для анализа.

Первый из этих тестов следует сдать как можно скорее после того, как пациент получит положительный результат, а второй - через 28 дней. По данным Управления здравоохранения Великобритании (UKHSA), которое его осуществляет, к участию в программе будут привлечены до 8000 человек.

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Напомним

Согласно исследованию итальянского Университета Падуи нейтрализующие антитела к COVID-19 сохраняются в течение не менее 9-10 месяцев.