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В Днепре из горящей квартиры пожарные спасли мужчину

В Днепре из горящей квартиры пожарные спасли мужчину
Источник: ГСЧС Украины

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КИЕВ. 22 августа. УНН. В Днепре сегодня ночью горела квартира в многоэтажке на проспекте Мира Индустриального района. Пожарные спасли из горящей комнаты мужчину, который просил о помощи, информируют в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник в спальной комнате квартиры на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. В окне дома находился мужчина который умолял о помощи.

Во время ликвидации пожара, спасатели были спасены мужчину 1955 года. Пожарные вывели владельца из горящей из квартиры на 4-м этаже и передали работникам экстренной медицинской помощи. Мужчина после обследования от госпитализации отказался.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, балкон квартиры на 4 этаже. Общая площадь пожара составила 10 м.кв.

Напомним

В Киеве горела кровля многоэтажного дома, людей эвакуировали.

Источник: УНН
Теги: спасатели, Днепр и Днепропетровская область, квартиры, пожары, ГСЧС
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