“Шахтер” разгромил “Черноморец” и возглавил чемпионат Украины

КИЕВ. 22 августа. УНН. В матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги по футболу “Шахтер” на выезде встречался с “Черноморцем”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

Что известно

Изъятие Билошевського на 13 минуте поставили одесситов в затруднительное положение из которого они не выбрались — 0: 3. Голы забивали Судаков, Патрик и Соломон.

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“Думаю, у всех тренеров перед матчем есть два плана. Далее зависит от результата. Но в голове всегда есть идея, изменения вносить. Знали, что сегодня нас ждет сложный матч. Когда арбитры удалили игрока „Черноморца“, безусловно, для них все стало труднее, а для нас, наоборот, легче. Хотя в первом тайме мы имели несколько сложных ситуаций, даже при том, что соперник был вдесятером. Думаю, на то есть определенные причины. Сегодня был экспериментальный стартовый состав, которым мы еще не играли, некоторые футболисты проводили вместе первый матч ”, - сказал наставник победителей Где Дзерби.

Дополнение

25 августа в Харькове на “горняков” ждет ответный поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов с “Монако”. Встреча на ОСК “Металлист” начнется в 22:00.