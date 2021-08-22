"Днепр-1" нанесли поражение "Руху" в матче УПЛ

КИЕВ. 22 августа. УНН. В продолжении розыгрыша пятого тура в гости к “Днепра-1” посетили футболисты “Руха”, передает корреспондент УНН.

Детали

В первом тайме хозяева поля владели довольно ощутимым преимуществом, дважды забили (Игнатенко и Назаренко), зато атакующие усилия гостей редко наблюдались. “Рух” попытался изменить положение дел во втором тайме, сыграв значительно активнее и агрессивнее. В галичан начали возникать моменты, некоторые из них — очень острые. С другой стороны, днепряне и сами выходили в опасные контратаки, среди которых несколько имели завершиться забитыми мячами.

Однако в итоге атакующие усилия обоих коллективов не закончились чем-то материальным — счет первого тайма не изменился.

Заметим, что команда Йовичевич выиграли третий раз в сезоне и набрала 5-ю строчку с 19 очками.

Дополнение

“Днепр-1” 19 августа продолжит выступления в чемпионате матчем с “Металлистом-1925”.