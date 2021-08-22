Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
11235

"Днепр-1" нанесли поражение "Руху" в матче УПЛ

"Днепр-1" нанесли поражение "Руху" в матче УПЛ

КИЕВ. 22 августа. УНН. В продолжении розыгрыша пятого тура в гости к “Днепра-1” посетили футболисты “Руха”, передает корреспондент УНН.

Детали

В первом тайме хозяева поля владели довольно ощутимым преимуществом, дважды забили (Игнатенко и Назаренко), зато атакующие усилия гостей редко наблюдались. “Рух” попытался изменить положение дел во втором тайме, сыграв значительно активнее и агрессивнее. В галичан начали возникать моменты, некоторые из них — очень острые. С другой стороны, днепряне и сами выходили в опасные контратаки, среди которых несколько имели завершиться забитыми мячами.

Однако в итоге атакующие усилия обоих коллективов не закончились чем-то материальным — счет первого тайма не изменился.

Заметим, что команда Йовичевич выиграли третий раз в сезоне и набрала 5-ю строчку с 19 очками.

Дополнение

“Днепр-1” 19 августа продолжит выступления в чемпионате матчем с “Металлистом-1925”.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.