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Кулеба о помощи США с эвакуацией беженцев из Афганистана: они не останутся жить в Украине

Кулеба о помощи США с эвакуацией беженцев из Афганистана: они не останутся жить в Украине

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина согласились предоставить логистическое содействие США в осуществлении эвакуации беженцев из Афганистана. Об этом заявил на брифинге в аэропорту министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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"Операция, которую сейчас осуществляют США и другие страны по вывозу граждан, является беспрецедентной по своей сложности и по количеству лиц, которых нужно эвакуировать за короткий промежуток времени. Поэтому действительно, США обратились к Украине с просьбой помочь в реализации этой операции, и мы согласились предоставить логистическое содействие в осуществлении этой эвакуации", - сказал Кулеба.

Он отметил, что речь идет не о поселении эвакуированных людей в Украине.

"Это не означает, что люди, которые будут вывезены в рамках этой программы, останутся жить в Украине. Речь идет именно об оказании содействия в их вывозе из Кабула с последующим вывозом прежде всего в США, а также в другие страны, где они будут жить", - добавил министр.

Деталь и

По словам главы МИД, пока в рамках этой программы ни один гражданин Афганистана в Украину не прилетел.

Добавим

Накануне глава прессслужбы Госдепартамента Вс Прайс заявил на брифинге о том, что ряд стран, в том числе Украины, предложили США свою помощь в эвакуации афганцев из Кабула.

Источник: УНН
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