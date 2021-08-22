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Австрия заявила, что не хочет принимать больше афганских беженцев

Австрия заявила, что не хочет принимать больше афганских беженцев

Себастьян Курц

КИЕВ. 22 августа. УНН. Консервативный канцлер Австрии Себастьян Курц выступает против приема большего количества людей, покидающих Афганистан теперь, когда к власти пришли талибы, передает Reuters, информирует УНН.

Детали

В то время как Европейский союз пытается решить, что делать с афганцами, которые помогали ему в течение последних 20 лет, Курц заявил, что Австрия не примет больше беженцев.

"Я против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, и этого не произойдет во время моего пребывания на посту канцлера, - сказал Курц. - Я не считаю, что мы должны принимать больше людей. Как раз наоборот".

Далее Курц продолжил: "Австрия внесла непропорционально большой вклад", - добавил он, имея в виду большое количество афганских беженцев и искателей убежища, которые уже находятся в стране.

По мнению Курца, люди, которые бегут из Афганистана, должны оставаться в регионе, добавив, что соседние Туркменистан и Узбекистан приняли только по 14 тысяч и 13 тысяч афганских беженцев соответственно.

Дополнение

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, в Австрии проживает более 40 тысяч афганских беженцев, что является второй по величине общиной в Европе после Германии, в которой проживает 148 тысяч человек беженцев.

К слову, население Австрии в девять раз меньше, чем в Германии. Австрия также является нейтральной страной и не является членом НАТО.

Источник: УНН
Теги: беженцы, Афганистан, Австрия
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