Австрия заявила, что не хочет принимать больше афганских беженцев

КИЕВ. 22 августа. УНН. Консервативный канцлер Австрии Себастьян Курц выступает против приема большего количества людей, покидающих Афганистан теперь, когда к власти пришли талибы, передает Reuters, информирует УНН.

Детали

В то время как Европейский союз пытается решить, что делать с афганцами, которые помогали ему в течение последних 20 лет, Курц заявил, что Австрия не примет больше беженцев.

"Я против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, и этого не произойдет во время моего пребывания на посту канцлера, - сказал Курц. - Я не считаю, что мы должны принимать больше людей. Как раз наоборот".

Далее Курц продолжил: "Австрия внесла непропорционально большой вклад", - добавил он, имея в виду большое количество афганских беженцев и искателей убежища, которые уже находятся в стране.

По мнению Курца, люди, которые бегут из Афганистана, должны оставаться в регионе, добавив, что соседние Туркменистан и Узбекистан приняли только по 14 тысяч и 13 тысяч афганских беженцев соответственно.

Дополнение

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, в Австрии проживает более 40 тысяч афганских беженцев, что является второй по величине общиной в Европе после Германии, в которой проживает 148 тысяч человек беженцев.

К слову, население Австрии в девять раз меньше, чем в Германии. Австрия также является нейтральной страной и не является членом НАТО.