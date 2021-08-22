В День Независимости часть страны накроют грозы

КИЕВ. 22 августа. УНН. Завтра, 23 августа, значительных осадков не ожидается, а вот 24 августа в отдельных регионах возможны дожди и грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Детали

Завтра, по прогнозам синоптиков, без осадков, только днем в западных областях местами кратковременные дожди, грозы. 24 августа во западной части, днем и в большинстве северных областей грозовые дожди, в западной части ночью местами значительные дожди. 25 августа в Украине, кроме юга и востока, небольшие дожди с грозами.

Температура ночью 9-16°, на побережье морей 17-19°; днем 21-27°; 24-25 августа на юге и востоке страны до 30°, в западных, 25 августа и в северных областях 17-22°.