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Новости: Киев
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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 153 больных COVID-19. Два человека умерли

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 153 больных COVID-19. Два человека умерли

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 153 больных коронавирусом. Два человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"153 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Два человека умерли. Всего с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5268 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 222 435 ", - сообщил Кличко.

Заболели 88 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 59 мужчин в возрасте от 20 до 73 лет. А также 5 девочек в возрасте от одного до 17 лет и один мальчик в возрасте трех месяцев.

В больницы столицы госпитализировали 25 больных коронавирусом. А также 24 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 59 человек. В целом коронавирус преодолели 214 760 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском и Оболонском районах - по 24, в Дарницком - 22, в Голосеевском и Деснянском районах - по 16 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Всего за сутки в Украине было виявилено 1003 новых случая заражения.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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