Более тысячи грузовиков стоят в очередях на границе Беларуси и ЕС

КИЕВ. 22 августа. УНН. На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают более 1 060 грузовиков. Об этом говорится на сайте Госпогранкомитета Беларуси, передает УНН.

Детали

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 10 грузовиков, "Урбан" - более 30.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзев" ожидают более 40 крупных грузовиков, "Котловка" - 140, "Каменный Лог" - более 270, "Бенякони" - более 150, "Привалко" - более 280.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 140 грузовиков.

Добавим

Как стало известно УНН, Польша временно приостановила пограничное движении в автомобильном пунктах пропуска Połowce, Sławatycze на границе с Белорусью. Пограничные министрества Литвы и Латвии информации о состоянии движения транспорта в пунктах пропуска не предоставили.

Что было раньше

Вслед за Литвой с проблемой нелегальных иммигрантов, которые переправляются через Беларусь, столкнулась и Латвия: правительство страны объявило чрезвычайное положение на белорусской границе и приказало силой выдворять нелегалов.

Чрезвычайное положение введено с 11 августа на три месяца в трех приграничных районах и в городе Даугавпилс, расположенном в двадцати километрах от места, где сходятся границы Латвии, Беларуси и Литвы.

Кабинет министров Латвии также распорядился прекратить в районе действия чрезвычайного положения прием просьб о статусе беженца.

Литва, Латвия и Евросоюз считают, что власти Беларуси намеренно организовала переправку нелегальных иммигрантов (прежде всего из Ирака так и из других стран Ближнего Востока и Африки) или же перестали ей препятствовать в "месть" за санкции ЕС.