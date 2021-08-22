Койоты, которые употребляли запрещенные наркотики, стали причиной жестоких нападений в Канаде

КИЕВ. 22 августа. УНН. Наркотики могут быть причиной необычного роста нападений койотов на людей в одном из канадских парков, сообщает CTV News, передает УНН.

Детали

По данным CTV News, за последние месяцы в парке Стэнли в Ванкувере было зарегистрировано более 30 нападений койотов. Три нападения произошли в течение четырех дней.

Последний случай произошел во вторник, когда 69-летний мужчина был укушен во время ночной прогулки. В других инцидентах койоты укусили двух человек за ногу во время пикника и ранили пятилетнего ребенка и загрызли насмерть собаку.

Зоолог и эксперт по койотам Шелли Александер, которая преподает в Университете Калгари, сказала CTV News, что к этим нападениям приводит "совокупность событий", одна из которых - "прикормка животных", но в агрессивных действиях койотов может быть и другая причина.

"Поведение некоторых из этих животных предполагает, что они проглотили токсины и/или наркотики, возможно, опиоиды", - сказала она.

"Я посмотрела на некоторые карты и обнаружила, что койоты вытесняются с их обычных мест проживания, - сказала Александер. - Этих животных теперь загнали в отдаленные районы, где они больше контактируют с людьми и с большей вероятностью вступят в конфликт".

Дополнение

Подобные атаки койотов необычные. Одно исследование задокументировало 367 нападений на людей с 1977 по 2015 годы по всей Канаде и США.

Известно, что для того чтобы отпугнуть койота достаточно громко закричать хлопая руками.