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Легкоатлетка Геращенко впервые в карьере выиграла этап "Бриллиантовой лиги"

Легкоатлетка Геращенко впервые в карьере выиграла этап "Бриллиантовой лиги"

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинка Ирина Геращенко впервые в карьере выиграла этап "Бриллиантовой лиги", который на этот раз прошел на территории США, в Юджине, передает УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Детали

Геращенко выиграла этап благодаря дополнительным прыжкам с бронзовым призером чемпионата мира-2019 Астинь Каннингем.

Обе атлетики преодолели 1,98 со второй попытки и обоим не подчинились 2,00 м. Но в прыжках на 1,94 м Геращенко была лучше своей визави.

Примечательно, что Юлия Левченко с прыжком на 1,90 м заняла четвертое место и лишь по попыткам на предыдущей высоте уступила польке Камилле Личвинко.

Отметим, что финалистка Олимпийских игр и рекордсменка Украины Анна Рыжикова снова была среди лучших в беге на 400 метров с барьерами. Со временем 54,40 с она финишировала четвертой, в двух десятых секунды позади Джанни Вудрафф из Панамы, которая установила рекорд континента (54,20 с). А победительницей стала серебряная медалистка Токио-2020 и экс-рекордсменка мира американка Далайла Мухаммед (52,77 с).

Дополнение

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" состоится 26 августа в Лозанне.

Источник: УНН
Теги: легкая атлетика
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