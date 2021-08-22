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В Украину продолжают съезжаться участники саммита "Крымской платформы"

В Украину продолжают съезжаться участники саммита "Крымской платформы"

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украину продолжают прибывать участники учредительного саммита "Крымской платформы", который стартует 23 августа, передает УНН.

Сегодня в Украину прибыл с визитом вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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"Начал свой визит в Украину накануне саммита Крымской платформы и 30 -й годовщины независимости Украины", - написал вице-президент ЕК в Twitter.

Детали

Известно, что после обеда в воскресенье Домбровскис встретится с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, по итогам встречи чиновники сделают совместные заявления для прессы.

Также на день раньше саммита в Киев прибыл глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раом с делегацией.

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"В Украине примем участие в инаугурационном саммите Международной Крымской платформы", - сообщил глава МИД Турции.

Что было раньше

Накануне с визитом в Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который также намерен принять участие в саммите.

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, основной его целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыма, защиты прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.

В учредительном саммите "Крымской платформы" примут участие делегации более 40 стран и организаций.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам ожидается принятие декларации.

Источник: УНН
Теги: Крымская платформа
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