В Китае зарегистрировали случай бубонной чумы

КИЕВ. 22 августа. УНН. Управление здравоохранения Нинся-Хуэйского автономного округа Китая в воскресенье сообщило о подтвержденном случае бубонной чумы в столице Иньчуань, завезенного из автономного района Внутренняя Монголия Северного Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

Пациент находится в критическом состоянии, что привело к экстренному реагированию китайских властей уровня IV по профилактике чумы и борьбе с ней.

Согласно заявлению, опубликованному Комиссией здравоохранения округа, 55-летний пациент по фамилии Ма живет в Внутренней Монголии. В течение многих лет его основной работой был выпас скота.

14 августа Ма обратился к врачу в местную клинику после того, как у него появились симптомы тошноты и рвоты. Через день сын отвез его в клинику где в пятницу он был госпитализирован с диагнозом "подозрение на чуму".

Справка

Бубонная чума - одна из клинических форм чумы - зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни, которая характеризуется лихорадкой, тяжелой интоксикацией, геморрагическим синдромом, серозно-геморрагическим поражением легких, лимфатической системы с образованием бубонов, нередким септическим течением и высокой летальностью.

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