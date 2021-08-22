Зеленский призвал Меркель сохранять давление на Россию и заявил о необходимости саммита "Норманди"

КИЕВ. 22 августа. УНН. Пока отсутствует прогресс по Донбассу, международное давление на Российскую Федерацию должно сохраняться. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель в Киеве, передает корреспондент УНН.

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"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был процесс мирного урегулирования на Донбассе. Важно, чтобы в рамках Н4 Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основанным на кластерах", - сказал Зеленский.

Он добавил, о неизменности позиции касатель саммита в Форман Нормандской четверки.

"Наша позиция о необходимости проведения саммита Нормандской четверки неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на Российскую Федерацию должен сохраняться, и мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров", - добавил Президент.

По словам главы государства, актуальным остается и парижская повестка дня саммита, которая должена быть имплементирована. Украина стремится добиться устойчивого режима прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытие КПВВ со стороны ТОТ, и доступ на временно оккупированные территории представителей МККК, отметил он.