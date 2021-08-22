Режиссер Терри Гиллиам назвал Одессу Россией

КИЕВ. 22 августа. УНН. Известный британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию на закрытии Одесского кинофестиваля, посвященного в нынешнем году годовщине Независимости Украины, сообщает УНН-Одесса.

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Во время церемонии закрытия кинофорума, происходившей на Потемкинской лестнице, Терри Гиллиам произнес: “Я полностью растерян. Я не знаю, стою ли я сейчас на этой лестнице. Я растерян, потому что фильм „Броненосец Потемкин“ имеет для меня очень важное значение. Поэтому спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!”.

После этих слов ведущая Янина Соколова сказал ему на английском: “Нет, Россия — это не Украина, вы должны знать”. И добавила на украинском, обращаясь к залу: “Слава Україні!”. После ответа зала: “Героям слава!” она проскандировала: “Слава нації!”.

Терри Гиллиам извинился и сказал, что из-за “особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы” он “потерял связь с реальностью”. Во время церемонии закрытия Терри Гиллиаму был вручен почетный приз — статуэтка “Золотой Дюк” за вклад в мировое киноискусство. Чуть позже появилось видео, где режиссер благодарит Одессу и Украину.

12-ый Одесский международный кинофестиваль проходил с 14 по 21 августа. В этот раз форум был посвящен годовщине Независимости, поэтому в конкурсе участвовали только национальные ленты. Все остальные картины демонстрировались только во внеконкурсных показах.

Гран-при ОМКФ “Золотой Дюк” получил фильм “СТОП-ЗЕМЛЯ” украинки Екатерины Горностай. Этой картине также дали призы за лучший украинский полнометражный фильм и лучшую актерскую работу. Лучшим режиссером признан Никон Романченко, представивший картину “Leopolis night”.