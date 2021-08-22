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ФФУ настаивает на немедленной эвакуации из Афганистана футболисток

ФФУ настаивает на немедленной эвакуации из Афганистана футболисток

КИЕВ. 22 августа. УНН. Мировой руководящий орган футбола ФИФА направил правительствам ряда стран письмо с просьбой об экстренной эвакуации игроков женского пола из Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Игроки опасаются за свою жизнь после захвата талибами столицы Афганистана Кабула.

Ранее на этой неделе бывший капитан национальной женской сборной Афганистана просила спортивные организации "помочь обезопасить игроков", потому что она опасается за тех, кто остался после правления талибов.

Сообщается, что некоторые футболистки страны после захвата власти талибами исчезли.

Дополнение

Во время своего предыдущего правления около 20 лет назад талибы не позволяли женщинам получать образование.

Женщины не могут оставлять свои дома без родственников-мужчин, им не разрешают работать, и их заставляют носить паранджу. Те, кто бросает им вызов, обычно подвергаются наказаниям и избиению.

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Источник: УНН
Теги: ФИФА, Афганистан, Талибан
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