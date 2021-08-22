ЕС введет новые санкции, если Россия попытается использовать "Северный поток-2" в качестве оружия - Меркель

КИЕВ. 22 августа. УНН. Европейский Союз введет новые санкции в отношении России, если Кремль попытается использовать "Северный поток-2" в качестве оружия. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с Президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я могу сказать, что совместное заявление (соглашение - ред.) Германии и США я вижу как обязанность Германии именно против той озабоченности, которую высказал господин Зеленский, что газ может быть использован как оружие. Надо сказать, что "Северный поток - 2" - это не немецко-российский проект, там есть фирмы из Германии, из Франции, из Нидерландов. Это европейско-российский проект, который подлежит российскому праву", - сказала Меркель.

"Беспокойство с украинской стороны мы воспринимаем очень серьезно и поэтому я во время пребывания в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции если Россия будет пытаться использовать этот газопровод как оружие", - добавила канцлер.

Добавим

Ранее Глава украинского государства заявил, что не замечать угрозу от "Северного потока-2" - это не правильно. По его мнению, достройка проекта несет в себе большие угрозы, в первую очередь для Украины.

Ранее сегодня Меркель заявила, что Германия надеется, что транзит в Европу через территорию Украины будет продолжен после 2024 года.



