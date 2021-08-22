В столице проходит финальная репетиция парада ко Дню Независимости: движение в центре перекрыто

КИЕВ. 22 августа. УНН. В 15:00 в Киеве началась финальная репетиция праздничного парада в честь 30-й годовщины Независимости Украины. Движение по Крещатику и ряду центральных столичных улиц перекрыто, передает УНН.

Детали

По состоянию на 15:45 по Крещатику шагают военнослужащие. Вскоре должно начаться движение механизированной колонны — с тяжелой техникой.

В связи с проведением подготовки к торжествам, в столице временно ограничили движение транспорта несколькими улицами. В частности, с 15:30 до 1:15 движение ограничат:

— при движении сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости:

колонна № 1 (гусеничная и колесная техника) Парк воинской части А0222 (А1937) — ул. Маршала Рыбалко — ул. В. Черновола — выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (встречной полосе) — Площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

колонна № 2 (колесная техника) аэродром “Святошин” — ул. Академика Туполева — по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро “Нивки” — проспект Победы — площадь Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича — ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

колонна № 3 (колесная техника): военная часть А0139 (проспект Победы 55/2) — проспект Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик.

— при движении сводной механизированной колонны после прохождения по улице Крещатик и возврата для второго прохождения (тренировки) или возврат к местам размещения после завершения репетиции:

первая часть колонны (гусеничная техника и часть колесной техники): пл. Европейская — Владимирский спуск — Боричев спуск (по полосе встречного движения) — ул. Набережно-Крещатицкая (по полосе встречного движения) — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола и дальше:

при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (встречной полосе) — площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская и дальше:

часть колонны № 1: ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

часть колонны № 2: ул. Антоновича — ул. И. Федорова (Лыбидская площадь, в зависимости от длины колонны) — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

после завершения репетиций: ул. Маршала Рыбалко — парк воинской части А0222 (А1937)

вторая часть колонны (часть колесной техники): пл. Европейская — Петровская аллея — Парковая дорога — Днепровский спуск — Набережное шоссе — ул. Набережно-Крещатицкая — ул. Нижний Вал — Глыбочицкий проезд — ул. В. Черновола и дальше:

при возвращении к месту тренировки для осуществления второго прохождения механизированной колонны в полном составе выезд на ул. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста — проспект Победы (встречной полосе) — площадь Победы (встречной полосе) — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Большая Васильковская — пл. Льва Толстого — ул. Большая Васильковская — пл. Бессарабская — ул. Крещатик;

С полным перечнем мест перекрытия движения и изменений маршрутов общественного транспорта можно ознакомиться здесь.



Отметим, что из-за перекрытия движения в центре города наблюдаются незначительные тянучки.

Дополнение

В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.



Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны — пешая, воздушная и механизирована.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом — ногу поднимать ниже на 10-15 см вместо ранее определенных 15-20 см.