В Иране зафиксировали новый рекорд количества ежедневных смертей от COVID-19

КИЕВ. 22 августа. УНН. Иран сообщил о новом рекордном количестве ежедневных смертей от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное информационное агентство IRNA.

Детали

Официальное информационное агентство IRNA сообщило, что в субботу от этой болезни умерли 684 человека (102 038 человек за все время пандемии). Кроме того было подтверждено более 36 400 новых случаев в результате чего общее количество случаев с начала пандемии достигло 4 677 114.

Предыдущий ежедневный рекорд Ирана по смертности от COVID-19 был зарегистрирован 16 августа. На следующий день страна сообщила о наивысшем количестве ежедневных случаев заражения - более 50 тысяч.

Дополнение

Представители органов здравоохранения Ирана признали, что данные министерства занижают реальные потери, но даже они делают Иран наиболее пострадавшей страной Ближнего Востока.

На прошлой неделе Иран усилил ограничения, чтобы сдержать распространение вируса. Шестидневные ограничительные меры, закончились в субботу, которые включали закрытие правительственных зданий, банков и второстепенных магазинов.

Около 7% иранцев полностью вакцинированы.