Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
53040

Меркель считает возможным провести еще один саммит "Норманди" при одном условии

Меркель считает возможным провести еще один саммит "Норманди" при одном условии

КИЕВ. 22 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможным провести саммит "Нормандской четверки" на высшем уровне, если будет сформирована "хорошая повестку дня". Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

Цитата:

"Я тоже хотела бы провести еще раз саммит на уровне глав государств, на высшем политическом уровне, пригласить президентов Украины, Франции и России. И если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то считаю это возможным", - сказала канцлер.

Детали

Меркель констатировала, что сейчас Нормандский переговорный процесс не движется так активно, как хотелось бы.

В частности, не происходят в желаемом режиме встречи Трехсторонней контактной группы, не заработали контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на контактной линии.

Меркель также отметила, что Россия является участником конфликта на Донбассе. Канцлер поддержала позицию Украины относительно отказа вести прямые переговоры с представителями сепаратистов.

Добавим

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что пока отсутствует прогресс на Донбассе, международное давление на Российскую Федерацию должен сохраняться.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.