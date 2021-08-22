Меркель считает возможным провести еще один саммит "Норманди" при одном условии

КИЕВ. 22 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель считает возможным провести саммит "Нормандской четверки" на высшем уровне, если будет сформирована "хорошая повестку дня". Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

Цитата:

"Я тоже хотела бы провести еще раз саммит на уровне глав государств, на высшем политическом уровне, пригласить президентов Украины, Франции и России. И если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то считаю это возможным", - сказала канцлер.

Детали

Меркель констатировала, что сейчас Нормандский переговорный процесс не движется так активно, как хотелось бы.

В частности, не происходят в желаемом режиме встречи Трехсторонней контактной группы, не заработали контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на контактной линии.

Меркель также отметила, что Россия является участником конфликта на Донбассе. Канцлер поддержала позицию Украины относительно отказа вести прямые переговоры с представителями сепаратистов.



Добавим

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что пока отсутствует прогресс на Донбассе, международное давление на Российскую Федерацию должен сохраняться.



