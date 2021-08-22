Украинские спортсменки завоевали медали Суперкубка международной федерации каноэ

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинские спортсменки завоевали четыре медали (1 "золотую" и 3 "бронзовых") на Суперкубке международной федерации каноэ, который состоялся в американской Оклахоме, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.

Детали

24-летняя каноистка с верхних плавной Людмила Лузан завоевала золотую медаль на дистанции 350 м и бронзовую на дистанции 1000 м (с одной перебежками), 32-летняя луцкая байдарочница Мария Повх завоевала в этих видах программы завоевала бронзовые награды.

23-летняя каноистка из Житомира Анастасия Четверикова финишировала 5-й на дистанции 1000 м и заняла шестое место дистанции 350 м.

Справка

Суперкубок международной федерации каноэ проводился уже в третий раз и собрал немало звезд мировой гребли. Среди них были олимпийские чемпионы Невин Харрисон и Петер Кречмер, призеры Олимпийских игр, где кроме украинских каноисток, француз Максим Бомон, венгр Адам Варга, канадка Лоран Венсан-Лапойнт, полька Марта Вальчикевич, и целая плеяда победителей и призеров чемпионата мира.