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Количество погибших от землетрясения на Гаити превысило 2 200 человек

Количество погибших от землетрясения на Гаити превысило 2 200 человек

КИЕВ. 22 августа. УНН. Агентство гражданской защиты Гаити сообщило в воскресенье, что число жертв землетрясения возросло до 2 207 человек, а 344 человека все еще считаются пропавшими без вести, передает УНН.

Детали

Ранее в среду сообщалось о 2 189 жертвах землетрясения.

Агентство сообщило, что в результате землетрясения 14 августа пострадали 12 268 человек и почти 53 тысяч домов были разрушены.

Дополнение

Землетрясение силой 7,2 балла произошло 14 августа недалеко от Гаити.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземного толчка находился в 125 километрах к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс.

На территории всего Гаити на месяц объявили чрезвычайное положение.

Гаити до сих пор окончательно не преодолела последствия предыдущего разрушительного землетрясения 2018 года силой 5,9 балла, который убил более десятка человек. А в 2010 году островную страну поразило землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого погибли, по разным оценкам, более 300 тысяч человек.

Также на Гаити продолжается политический кризис из-за отсутствия фактического президента страны, поскольку ночью 7 июля там убили президента страны Жовенеля Моиза, который занимал должность с февраля 2017 года.

Справка

Населения Гаити составляет 9 млн человек. Страна является одной из беднейших в мире и считается одной из самых коррумпированных по данным рейтинга Transparency International.

Источник: УНН
Теги: землетрясение
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