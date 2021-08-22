США эвакуировали из Афганистана 30 тыс. человек с момента падения Кабула – Белый дом

КИЕВ. 22 августа. УНН. США эвакуировали из Афганистана 30 тыс. человек с начала миссии по эвакуации. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC, передает УНН.

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“В течении недели с момента падения Кабула у нас из страны эвакуировано 30 тысяч человек. У нас есть контроль над аэропортом в городе, который контролируется другой стороной после коллапса правительства... У нас есть соглашения с 26 странами мира о логистическом перемещении афганцев, американцев и граждан третьих стран из страны”, — сказал Салливан.



Ранее Салливан сообщил телеканалу CNN, что в субботу США удалось вывезти из Афганистана более 7,5 тыс. людей.



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Белый дом сообщил в субботу, что на данный момент около 17 тысяч людей были эвакуировано по воздуху из Афганистана.

США хотят завершить эвакуацию до 31 августа, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По его словам, некоторые страны-члены Альянса ставят вопрос о продлении этого срока, чтобы вывезти из Афганистана больше людей. Ранее Байден заявил, что американские военные, которые обеспечивают эвакуацию, могут остаться в аэропорту Кабула и дольше.