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СНБО готовит заседание по лесной отрасли

СНБО готовит заседание по лесной отрасли

КИЕВ. второе августа. УНН. Совет национальной безопасности планирует рассмотреть на своем заседании ситуацию с лесной отраслью в Украине. Об этом в интервью одному из телеканалов рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает УНН.

Цитата:

"У нас на сегодняшний день лесная отрасль - это отрасль кумовства. По нашим исследованиям. Президент дал поручение и мы готовим сейчас заседание СНБО и будем предлагать свое видение развития лесной отрасли", - сказал Данилов.

Также в Украине, по словам Данилова может появиться понятие "промышленный лес".

Напомним, на последнем заседании СНБО были введены ряд санкций, в частности относительно Анатолия Шария, главного редактора "Страны" Игорь Гужвы и народного депутата Андрея Деркача.

Еще раньше СНБО ввело санкции в отношении Виктора Медведчука, а кроме того в отношении лиц, которых связывают с контрабандой.

Источник: УНН
Теги: СНБО
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