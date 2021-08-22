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На съемках фильма "Миссия невыполнима" сбросили поезд со скалы

На съемках фильма "Миссия невыполнима" сбросили поезд со скалы

КИЕВ. 22 августа. УНН. Во время съемок одной из сцен седьмой части фильма “Миссия невыполнима” в английском графстве Дербишире пустили поезд со скалы, передает УНН.

Детали

Так, съемки проходили накануне. На фото и видео, опубликованном пользователями соцсетей, видно как локомотив с одним вагоном едет на большой скорости к обрыву, после чего падает в ущелье и разбивается о землю.

Все это время за поездом следовал вертолет.

Сообщается, что звезда франшизы, актер Том Круз, также присутствовал на месте “крушения”.

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Публикация от VillagerJim (@villagerjim)

Добавим

Ранее в этом году стало известно, что съемочная группа фильма “Миссия невыполнима 7” была вынуждена пойти на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у некоторых ее участников.

До этого, в феврале съемки фильма, проводившиеся на тот момент в Венеции, были приостановлены на полгода в целях предосторожности.

Боевик режиссера Кристофера МакКуорри должен выйти на экраны в мае 2022 года. В фильме будут присутствовать Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл и другие.

Справка

“Миссия невыполнима” — серия фильмов, которая на данный момент состоит из шести частей, снятых с 1996 по 2018 год, и основана на одноименном телесериале. В основе сюжета — приключения агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз.

https://twitter.com/cherrystreet71/status/1429382322307096577
https://twitter.com/cherrystreet71/status/1429046365645123591

Источник: УНН
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