Футбол: Украинский клуб узнал второго соперника в женской Лиге чемпионов

КИЕВ. 22 августа. УНН. Состоялась жеребьевка второго раунда женской Лиги чемпионов-2021/2022. Своего соперника узнал харьковский "Жилстрой-1", который во время процедуры имел несеяный статус, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Харьковский клуб в первом раунде турнира в ветке "Пути чемпионов" сначала победил болгарскую "Софию" (5:1), после чего обыграл словенский "Помурье" (4:1).

Сегодня стало известно, что за путевку в групповой этапе Лиги чемпионов "Жилстрой-1" будет бороться с кипрским "Аполлоном".

Матчи состоятся 31 августа/1 сентября и 8/9 сентября 2021. Первый поединок Украинские проведут в гостях.

Напомним

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