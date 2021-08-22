Хоккей: чемпион Украины получил трофей на Мемориале Забойника

КИЕВ. 22 августа. УНН. Донецкий ХК “Донбасс” триумфально завершил свое участие в Мемориале Павла Забойника. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.

Детали

В последнем поединке в Словакии дончане обыграли хозяев турнира с “Зволена” (4: 2) и второй раз в своей истории стали обладателями главного приза соревнований.

В первом туре команда нанесла поражение молодежной сборной Словакии — 6: 3, а в следующем поединке обыграла словацкую “Банска Быстрица” — 4: 1.

Что предшествовало этому

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