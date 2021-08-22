“Дюна” Вильнева может превратиться в трилогию

КИЕВ. 22 августа. УНН. Франко-канадский режиссер Дени Вильнев хотел бы создать трилогию по вселенной “Дюны” Фрэнка Герберта. Об этом он рассказал в интервью радиостанции CBC Radio Canada, передает УНН.

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“Есть вторая книга Дюны, “Мессия Дюны“, по которой можно снять необыкновенный фильм. Я всегда представлял себе, что это может быть трилогия, потом посмотрим. Это годы работы, сложно думать настолько наперёд”, — заявил режиссер.

Детали

Вильнев рассказал, что старается не распыляться во время съемок и работать над одним проектом за раз. Вторая часть " Дюны“, по его словам, будет для режиссера приоритетной.

Добавим, что “Мессия Дюны” — это второй роман Фрэнка Герберта из цикла Хроники Дюны, который прямо продолжает роман “Дюна”.

Добавим

Мировая премьера перезагрузки “Дюны” (“Дюна: Часть первая”) Дени Вильнева должна состоятся на Венецианском кинофестивале в сентябре вне конкурса.

Фильм от Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures — долгожданная экранизация влиятельного одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта 1965 года.

В новой экранизации “Дюны” сыграют Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа, Джош Бролин и другие. Премьера фильма была назначена на 19 ноября 2020 года.



