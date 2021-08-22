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Зеленский попросил президента Турции содействовать освобождению 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия

Зеленский попросил президента Турции содействовать освобождению 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита "Крымская платформа" провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросил его оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Об этом УНН сообщили в ОП.

Детали

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турецкую Республику на учредительном саммите инициативы представит министр иностранных дел.

Цитата

“Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма”, — сказал Президент Турции.

Президент Украины отдельно обратился к лидеру Турции с просьбой оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Российская Федерация. Во время разговора Глава Украинского государства пригласил Президента Турции осуществить визит в Украину.

Напомним

“Крымская платформа” — дипломатическая инициатива Украины, основной его целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыму, защиты прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.

В учредительном саммите “Крымской платформы” примут участие делегации более 40 стран и организаций.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам ожидается принятие декларации.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция
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