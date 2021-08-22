Зеленский попросил президента Турции содействовать освобождению 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский накануне саммита "Крымская платформа" провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросил его оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Об этом УНН сообщили в ОП.

Детали

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турецкую Республику на учредительном саммите инициативы представит министр иностранных дел.

Цитата

“Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма”, — сказал Президент Турции.

Президент Украины отдельно обратился к лидеру Турции с просьбой оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Российская Федерация. Во время разговора Глава Украинского государства пригласил Президента Турции осуществить визит в Украину.

Напомним

“Крымская платформа” — дипломатическая инициатива Украины, основной его целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыму, защиты прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.

В учредительном саммите “Крымской платформы” примут участие делегации более 40 стран и организаций.



Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам ожидается принятие декларации.