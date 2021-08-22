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"Александрия" нанесла "Колосу" первое поражение в сезоне

"Александрия" нанесла "Колосу" первое поражение в сезоне

КИЕВ. 22 августа. УНН. В матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги “Колос” минимально уступил “Александрии” (0: 1), сообщает УНН со ссылкой на сайт “Колоса”.

Детали

Матч начался с неприятности — Спинелли врезался в Евгения Новака, поэтому защитник “Колоса” получил травму и его увезла в больницу скорая.

Гости на старте были очень активными — Нгамба ошибся, гости сыграли на перехвачены, а Спинелли пробил выше ворот.

Кирилл Ковалец метров с пятнадцати с разворота стрелял выше ворот, а затем гости провели еще две опасные атаки — сначала бил Цуриков, Маханьков отбил мяч на угловой. А потом издали пробил Демченко, Маханьков снова был на высоте. Под конец тайма Коваливке владели инициативой, но к еще одному голевого момента дело не дошло.

Второй тайм стартовал с момента, который должен Нгамба. Альваро пробивал с линии штрафной гостей вплотную — выше ворот.

И сразу же после этого “Александрия” реализовала стандарт. После подачи с углового Владислав Бабогло переправил мяч под перекладину ворот Маханькова — 0: 1.

Дополнение

“Колос” уступил, а в турнирной таблице у команды осталось пять очков. В шестом туре 28 августа Коваливке сыграют на выезде против киевского “Динамо”.

Источник: УНН
Теги: футбол
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