Малиновский принял участие в победе "Аталанты" на старте серии А

КИЕВ. 22 августа. УНН. Бергамский ФК “Аталанта” провел матч на выезде первого тура итальянской Серии А с “Торино”, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

Детали

На 6-й минуте Луис Муриель открыл счет. Однако в заключительной 10-тихвилинци команды обменялись голами. Хозяев отличиться сумели Белотти, а у “Аталанты” — Пикколи по передаче Пашалич.

В следующем туре коллектив Джан Пьеро Гасперини принимать “Болонью”.

Дополнение

В других противостояниях стартового тура римское “Лацио” в гостях обыграл “Емплои” — 1: 3, а действующий чемпион “Интер” разгромил “Дженоа” — 4: 0.