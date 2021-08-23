Великобритания потребует санкций против "Талибана" на заседании G7

КИЕВ. 23 августа. УНН. Великобритания планирует подтолкнуть мировых лидеров рассмотреть новые санкции против “Талибана” во вторник, 24 августа, на заседании G7. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Великобритания считает, что G7 должна рассмотреть экономические санкции и удержать помощь, если талибы нарушают права человека и позволяют ее территорию использовать как убежище для боевиков, сказал один из представителей британского правительства.

Цитата

“Очень важно, чтобы международное сообщество работало вместе для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и поддержки народа Афганистана в обеспечении достижений за последние 20 лет”, — написал Борис Джонсон в Twitter в воскресенье.

Вряд ли санкции против талибов будут приняты немедленно, сказал один из западных дипломатов. Президент США Джо Байден заявил журналистам в пятницу, что он и государственный секретарь США Энтони Блинкен работать с другими странами над установлением “жестких условиях” для какой- либо сотрудничества с Талибаном или их признание.

Напомним

Администрация Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на банковских счетах США.

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.