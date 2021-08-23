Египет закрывает переход Рафах на границе с сектором Газа

КИЕВ. 23 августа. УНН. Египет планирует закрыть переход Рафах на границе с сектором Газа до дальнейшего уведомления в понедельник, 23 августа. Об этом информирует со ссылкой на Reuters и египетские источники безопасности.

Детали

Палестинская фракция ХАМАС, контролирующая Газу, заявила, что Египет получил сообщение о решении закрыть переход в обоих направлениях, без знания деталей.

По данным двух египетских источников безопасности, закрытие было сделано из соображений безопасности после эскалации в субботу между Израилем и ХАМАС, когда израильская авиация нанесла удары по местам Газы после стрельбы через границу Газы с Израилем накануне.

Дополнение

Египет оставлял переход открытым во время и после 11-дневного конфликта между Израилем и ХАМАСом в мае, доставляя помощь и строительные материалы через Рафах, помогая заключить перемирие между двумя сторонами.