Тренер сборной Украины U-21 оформил дубль в матче за сборную мировых легенд футбола

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Риге состоялся товарищеский матч между легендами латвийского и мирового футбола, который был приурочен к 100-летию Федерации футбола Латвии. За сборную мировых звезд сыграл нынешний коуч молодежной сборной Украины Руслан Ротань, передает УНН со ссылкой на сайт Латвийской федерации футбола.

Детали

Поединок завершился убедительной победой Ротаня - 6: 1. Сам украинец оформил дубль.

Примечательно, что ядро латвийской команды составили футболисты, которые представляли Латвию в финальном турнире чемпионата Европы 2004 года, а команда мировых легенд объединила представителей 13 различных стран.

Вашему вниманию состав сборной мировых легенд: Луиш Фигу (Португалия), Кевин Кураньи (Германия), Флоран Малуда (Франция), Хамит Алтынтоп (Турция), Карагунис (Греция), Рубен де ла Ред (Испания), Андрес Опер (Эстония ), Томас Данилявичюс (Литва), Мариюс Станкявичюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалия), Руслан Ротань (Украина), Мартин Йиранек (Чехия), Луи Саа (Франция), Дренте (Нидерланды), Хуан Мануэль Пена (Боливия) , Леван Кобиашвили (Грузия), Давид Муджири (Грузия), Парейко (Эстония), Сергей Игнашевич (Россия).

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