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В Канаде в ДТП погибли хоккеисты

В Канаде в ДТП погибли хоккеисты

КИЕВ. 23 августа. УНН. В канадском городе Суррей, провинция Британская Колумбия, трое юных канадских хоккеиста погибли в ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на клуб Западной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойл Кингз" в Twitter.

Детали

Как говорится в сообщении, автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате погибли все, кто был в машине — два 16-летних юноши и один 17-летний. Они были хоккеистами и выступали в различных молодежных лигах.

Цитата

“Выражаю глубокие соболезнования от имени всей организации семьи Раймер и семьям Ронина Шармы и Паркера Магнуссона. Калеб был юношей с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом”, — заявил генеральный директор “Ойл Кингз” Кирт Хилл.

Напомним

Восемь человек погибли , десятки ранены в результате аварии автобуса в Венгрии.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Канада
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