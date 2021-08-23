Известный итальянский футбольный клуб прекратил официальное существование

КИЕВ. 22 августа. УНН. Итальянский ФК “Кьево” прекратил официальное существование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “La Gazzetta dello Sport” и страницу бывшей легенды команды Серджио Пеллисье.

Детали

Недавно Кьево исключили из Серии В Кьево исключили из Серии В за финансовых проблем. Для продолжения выступлений хотя бы в Серии D веронца нужен был новый владелец. Поисками инвесторов занимался многолетний капитан команды, а ныне — гендиректор Серджио Пелиссье. Он уже подтвердил через социальные сети, поиски новых источников финансирования до дедлайна 21 августа не увенчались успехом.

Цитата

“К сожалению, сегодня история клуба, который дал мне так много, заканчивается. Это один из самых печальных дней в моей жизни. Я очень старался и надеялся, что смогу возродить историю, это было бы замечательно. Но, к сожалению, мне не удалось. Я думал, что в городе много людей, которые захотят сохранить клуб и его историю, но я ошибся ”, - сообщил Пеллисье ..

Справка

“Кьево” был основан в 1929 году. В сезоне 2001/02 “летающие ослы” сенсационно ворвались в Серии А, лидировали половину пути в первенстве и на финише стали 5-ми. Лучшее достижение веронцев в элите — 4-е место в сезоне 2005/06. Среди известных игроков, выступавших за “Кьево” — Амаури, Оливер Бирхофф, Симоне Бароне, Андреа Барцальи, Бернардо Корради, Лука Ригони, Луиджи Сала, Лука Маркеджани и другие.