В Израиле оценили эффективность треьои дозы прививки от коронавируса

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Министерстве здравоохранения Израиля отметили высокую эффективность третьей дозы прививки от коронавируса. Однако специалисты также напоминают, что ни одна прививки не может на 100% защитить от заражения, передает УНН со ссылкой на NEWSru.co.il.

Детали

В воскресенье, 22 августа, телеканал “Кешет-12” опубликовал данные Минздрава, касающиеся заболеваемости коронавирусов среди лиц, получивших третью, бустерный дозу прививки.

С 1,1 млн израильтян, сделавших третью прививку, коронавирус был обнаружен в 2790 человек (0,2% от всех привившихся бустерной дозой).

187 человек (0,01%) попали с коронавирусов в больницу. В 88 человек (0,008%) болезнь протекала в тяжелой форме. По данным министерства здравоохранения по 19 августа, по меньшей мере 15 человек, сделали третью прививку, умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что эти данные свидетельствуют о высокой эффективности прививки, полученной в трех дозах. Однако специалисты также напоминают, что ни одна прививка не может на 100% защитить от заражения.

Напомним

В Израиле начали вводить бустерные дозы вакцины против COVID-19 людям старше 40 лет. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт получил “бустерную” дозу прививки COVID-19.