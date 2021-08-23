Южные Сандвичевы острова всколыхнул землетрясение

КИЕВ. 23 августа. УНН. На британской заморской территории Южных Сандвичевых островах произошло землетрясение. Об этом информируют в Геологической службе США, пишет УНН.

Детали

Землетрясение магнитудой 7,2 всколыхнул регион Южных Сандвичевых островов в воскресенье в 23:33:21 по киевскому времени.

Эпицентр, глубина которого составляет 10,0 км, сначала определялся на 60,269 градусов южной широты и 25,039 градусов западной долготы.

Напомним

Агентство гражданской защиты Гаити сообщил , что количество жертв землетрясения возросло до 2207 человек, а 344 человека все еще считаются пропавшими без вести