"Челси" вышел победителем из лондонского дерби

КИЕВ. 23 августа. УНН. ФК “Челси” провел поединок в гостях второго тура Английской Премьер-лиги с другим лондонским клубом — “Арсеналом”, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Детали

Бельгийский форвард “Челси” Лукаку на 15-й минуте начал и сам же завершил молниеносную атаку “синих”, переправив мяч в сетку с близкого расстояния после прострела Риса Джеймса.

“Челси” продолжил атаковать, предпочитая использовать именно правый фланг, за который отвечал Рис, и именно ему еще до перерыва пришлось забить второй мяч с передачи Мейсона Маунта.

После перерыва “Арсенал” стал действовать более опасно, однако великолепный сейв Эдуара Мэнди после удара Букайо Сака, а также своевременный подкат Сезара Аспиликуэты под Эмиля Смита-Роу не позволили хозяевам размочить счет — 0: 2.

Сейчас “Челси” идет с максимальными шестью набранными баллами, а “Арсенал” не имеет никакого.

Дополнение

На следующей неделе “синие” сыграют на выезде против “Ливерпуля”, а “Арсенал” в гостях сразится с “Манчестер Сити”.