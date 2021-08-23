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Наводнение в Теннеси унесла жизни 22 человек

Наводнение в Теннеси унесла жизни 22 человек

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В американском штате Теннеси в результате наводнения погибли 22 человека, десятки людей до сих пор считаются без вести зниклимим. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Наводнения, начавшиеся в субботу в сельской местности, разрушили дороги, башни мобильных телефонов и телефонные линии. Многие пропавших без вести живут в районах, где вода поднялась быстрее, заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис, который подтвердил 22 погибших в своем округе.

В субботу менее чем за 24 часа в округе Хамфрис выпало до 17 дюймов (43 сантиметров) дождя, побило рекорд Теннесси по однодневной количества осадков более чем на 8 дюймов.

Губернатор штата Теннесси Билл Ли посетил этот район, назвав его "разрушительной картиной потерь и душевной боли".

Президент США Джо Байден выразил соболезнования людям штата Теннесси и приказал федеральным чиновникам в случае бедствия поговорить с губернатором и предложить помощь.

Напомним

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис сообщил, что среди погибших были близнецы-дети, которых забрали от отца.

Источник: УНН
Теги: США, наводнение
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