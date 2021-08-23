От коронавируса в мире выздоровели более 190 млн человек

КИЕВ. 23 августа. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на COVID-19 заболело уже почти 212,6 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 212,587,416 человека, из них выздоровели 190,200,663 человек. Количество умерших возросло до 4,444,470.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (38,545,144), Индия (32,448,969), Бразилия (20,570,891), Россия (6,747,087), Франция (6,619,611), Великобритания (6,492,906), Турция (6,215,663) и Аргентина (5,133,831).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (645,058), Бразилии (574,574) и Индии (434,784).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 274 561 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 457 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.