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К 23 августа установлена цена на банковские металлы

К 23 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 23 августа. УНН. Национальный банк Украины на 23 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 530.8756 грн;

Серебро - 19.9254 грн;

Платина - 844.6470 грн;

Палладий - 1 979.0149 грн.

По сравнению с 22 августа курс всех металлов не изменился.

Источник: УНН
Теги: НБУ
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