В Украине отмечают День Государственного флага: мероприятия в столице

КИЕВ. 23 августа. УНН. День Государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа, сообщает УНН.

Детали

Ранее этот день отмечали только в Киеве 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над Киевской мэрией. Украинцы не были уверены, что Декларация о государственном суверенитете будет принята, но 16 июля 1990 это произошло.

С 2009 года официальная церемония поднятия флага отмечается 23 августа по всей Украине. История нынешнего сине-желтого флага очень древняя. Начиная со времен крещения Руси, эти цвета всегда присутствовали на флагах Украинского государства разных веков.

Синий цвет на флаге Украины означает мирное небо, а желтый — пшеничные поля.

В этом году торжественные мероприятия пройдут на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне с участием киевлян. В частности, ветераны АТО и ООС поднимут на флагшток самый большой государственный флаг. А 30 юных жителей столицы, которые являются победителями школьных олимпиад, творческих фестивалей и спортивных соревнований, из рук городского головы получат паспорта граждан Украины в виде ID-карт.

День Государственного Флага Украины в столице впервые проходит на территории Мемориального комплекса “Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне”. В 2020 году там был открыт мемориал с самым флагом. Кроме того, именно с печерских холмов украинский флаг видно из многих мест.

Церемония поднятия Государственного Флага Украины состоится при участии Киевского городского головы и общевойскового взвода роты Почетного караула.

В этом году на День Флага Украины в Киеве состоится “Крымская платформа”, участие в которой примут 45 стран . Это дипломатическая инициатива Украины, основной его целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыму, защиты прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.

В городе также проведут культурно-общественную акцию, посвященная 30-й годовщине независимости Украины “Обрядовая полотенце”, покажут фильмы “Сильнее, чем оружие”, “Михаил Грушевский” в кинотеатрах сети КП “Киевкинофильм”.

Также в разных районах Киева состоятся возложения цветов по случаю Дня Государственного Флага Украины к памятникам защитников Украины.

Дополнение

Ко Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщины Независимости Украины был установлен новый трезубец на флагштоке крупнейшего государственного флага. Конструкция обновленного трезубца легче и оснащена поворотным механизмом. Сам флагшток сейчас является крупнейшим в Украине. Его высота составляет около 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

На сегодня это самый большой флагшток в Украине высотой в почти 90 метров и весом в 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Напомним

В Киеве 23 августа из-за торжества по случаю Дня флага ограничили движение рядом улиц и приостановят движение некоторых автобусов и троллейбусов. Также закроют вход и выход станции метро “Золотые ворота”, который расположен на ул. Владимирской.