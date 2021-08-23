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Украинский футболист оформил победный гол в чемпионате Бельгии

Украинский футболист оформил победный гол в чемпионате Бельгии

КИЕВ. 23 августа. УНН. Вингер Марьян Швед принял участие во встрече 5-го тура чемпионата Бельгии по футболу своего “Мехелена” и ФК “Сен-Жиллуаза”, передает УНН со ссылкой на сайт “Мехелена”.

Детали

Вингер “Мехелена” Швед появился на поле со стартового состава своего коллектива. “Мехелен” умудрился пропустить уже на стартовой минуте игры — отличился Ванзейр. На 13 минуте чашу весов выровнял мяч от Кьойперс.

Только на 55-й минуте украинец Швед вывел свой клуб вперед (2: 1), его мяч стал победным, а сама баталия завершилась с результатом 3: 1.

Отметим, что это первый мяч футболиста в новом сезоне.

Дополнение

“Мехелен” набрал шесть пунктов и идет 10-м в таблице среди 18 клубов.

Источник: УНН
Теги: футбол, Бельгия
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