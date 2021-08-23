Китай впервые с июля не фиксирует новые местные случаи COVID-19

КИЕВ. 23 августа. УНН. Власть здравоохранения Китая сообщили, что впервые с июля не было зафиксировано новых локально переданных случаев COVID 19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Последняя вспышка был обусловлен преимущественно инфекциями, впервые выявленными среди нескольких работников аэропортов в восточном городе Нанкин 20 июля. С тех пор было подтверждено инфицирование более 1200 человек в Китае.

Вспышка побудил местные власти во всей стране ввести жесткие противоэпидемические меры, включая массовое тестирование миллионов людей для выявления и изоляции носителей, а также лечение инфицированных.

Никто не погиб во время нынешней вспышки, который сосредоточен преимущественно на местах Нанкин и Янчжоу в провинции Цзянсу, недалеко от финансового центра Шанхая.

По всему Китаю новые местные случаи на прошлой неделе упали до однозначных знаков после своего пика в начале августа. С тех пор в Шанхае не сообщается о новых местные инфекции.

Напомним

Китай частично закрыл третий по загруженности порт в мире через коронавирус. Некоторые города усилили ограничения, сократили полеты и увеличили тестирования, чтобы справиться со вспышкой, вызванным вариантом «Delta».