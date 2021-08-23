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ООС: боевики убили украинского военного

ООС: боевики убили украинского военного

КИЕВ. 23 августа. УНН. За прошедшие сутки, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вблизи Луганского оккупанты обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Дополнение

ЦИК не может провести местные выборы на Донбассе из-за нарушения режима “тишины”.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, обстрелы, ООС
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