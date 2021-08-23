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Дожди на западе Украины и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди на западе Украины и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 23 августа. УНН. Дожди сегодня ожидаются только на западе Украины, на остальной территории - сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до 27 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 23 августа без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-19°; днем 22-27°, на крайнем западе страны 18-21°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°; по области ночью 10-15°, днем 22-27°.

Добавим

День Государственного флага отмечается в Украине 23 августа.

Источник: УНН
Теги: погода
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