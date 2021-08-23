"Реал" смог спастись от поражения в матче испанской Ла Лиги

КИЕВ. 23 августа. УНН. Состоялись поединки второго тура испанской Ла Лиги в одном из которых мадридский “Реал” гостил у “Леванте”, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Быстрый гол на 5-й минуте от Гарета Бейла позволил “сливочным” чувствовать себя более уверенно. Однако старт второго тайма вышел на удивление неудачным для “галактикос” — они пропустили на 46 и 57 минутах от Рохер и Кампаньи.

Все интересное в матче произошло дальше. На 73 минуте Жуниор Винисиус выровнял положение для мадридцев, но через шесть минут “Леванте” вернул себе преимущество в один мяч благодаря Робера ПИЕРО. Жуниор Винисиус подарил “Реала” ничью своим ударом на 85 минуте, а через несколько минут в “Леванте” изъятия получил Фернандес через игру рукой. Однако счет остался неизменным — 3: 3.

Дополнение

В других поединках соревнований действующий чемпион “Атлетико” обыграл “Эльче” 1: 0, а “Райо Вальекано” уступило “Реала Сосьедад” (0: 1).